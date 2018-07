Melhores de 2011: Fato do esporte brasileiro e Melhor time

SÃO PAULO - Um time cheio de astros, um técnico de primeira, um título paulista e outro da Libertadores fizeram o Santos ser eleito não só o melhor time da Pesquisa Estado de 2011 como também o protagonista do fato marcante do esporte brasileiro no ano.

Se na disputa entre equipes nacionais a liderança na enquete foi folgada – 61,41% dos votos contra 30,30% do Vasco –, o Santos foi escolhido destaque com vantagem de apenas um voto sobre a classificação da seleção brasileira masculina de basquete para a Olimpíada de Londres (15,74% contra 14,96% de porcentual).

Independentemente do resultado no Mundial de Clubes, o ano do Santos foi positivo. Mas, mesmo com a conquista do Estadual e da esperada Taça Libertadores, a trajetória não foi de todo tranquila, apesar da qualidade do elenco. Muricy Ramalho teve, por exemplo, de administrar problemas de contusão, alguns sérios, como o de Paulo Henrique Ganso.

O acúmulo de competições atrapalhou a campanha no Campeonato Brasileiro, mas o time fez um papel digno. Ficou em 10.º lugar, apesar de, na reta final, ter optado por priorizar a preparação para o Mundial.