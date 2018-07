Melhores de 2011: Melhor árbitro

SÃO PAULO - A arbitragem está desprestigiada entre os jornalistas. Depois de anos “batendo na trave”, a vitória da temporada foi para: ninguém! Isso mesmo - 29,13% dos votantes consideraram que nenhum profissional merecia o título de melhor juiz.

Dois árbitros, no entanto, estão com a reputação menos chamuscada. O paulista Wilson Seneme ficou em 2.º, à frente do gaúcho Leandro Vuaden. Mas, se levarmos em conta que a dupla foi protagonista de lances polêmicos nas rodadas finais - Vuaden não deu um pênalti a favor do Palmeiras contra o Vasco e Seneme validou um gol irregular do Atlético-PR no empate com o Cruzeiro -, a decisão dos votantes faz sentido.