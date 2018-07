Melhores de 2011: Revelações

SÃO PAULO - O atacante Leandro Damião, de 22 anos, do Internacional, e o zagueiro Dedé, de 23 anos, do Vasco, vão dividir o prêmio de revelação do ano na Pesquisa Estado 2011.

Os dois conseguiram exatamente a mesma quantidade de votos: 22,23%.

Ambos também figuram na seleção brasileira da temporada eleita pelos 127 jornalistas de too o País, que participaram da enquete.

Dedé tem apenas 23 anos. Mas a pouca idade não impediu que o jogador já seja chamado de “o mito” pela torcida. E pensar que em 2007 o jogador foi dispensado pelo Fluminense por indisciplina – chegava atrasado aos treinos. Mas quando chegou a chance no Vasco não desperdiçou e foi além. Marcou 12 gols no ano.