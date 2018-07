Melhores frases de torcedores estamparão ônibus das seleções na Copa

SÃO PAULO - Quem ainda não enviou o seu slogan para o concurso Be There With Hyundai para concorrer à chance de ganhar uma viagem para a Copa do Mundo do Brasil, tem até hoje para fazê-lo. A promoção consiste na criação de uma frase para decorar os ônibus das 32 delegações participantes classificadas para o Mundial.

O concurso já recebeu 155 mil inscrições entre outubro de 2013 e fevereiro de 2014, e os torcedores do Brasil tiveram boa participação nessa primeira fase. Os torcedores do país anfitrião enviaram mais de 20 mil frases, mais do que qualquer outra nação. Na sequência, a vizinha Argentina foi o segundo país com o maior número de inscrições, seguida pela Espanha.

PREMIAÇÃO

A lista com as melhores frases para cada uma das 32 seleções participantes será divulgada no portal da entidade máxima do futebol no próximo mês de abril. Em seguida, os votos dos membros do fifa.com decidirão os slogans vencedores.