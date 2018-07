Mello, Daniel e Alves avançam às semifinais em Curitiba Mesmo com as seguidas paralisações por causa da chuva, os três brasileiros que disputavam as quartas de final do Challenger de Curitiba conseguiram neste sábado a classificação às semifinais. Ricardo Mello, Marcos Daniel e Thiago Alves seguem na briga pelo título no saibro da capital paranaense.