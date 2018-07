Membro do Comitê de Ética da Fifa defende mudanças O australiano Les Murray, um dos 13 membros do Comitê de Ética da Fifa, disse que a entidade precisa de uma completa reforma estrutural. O dirigente participou da audiência de domingo em que os membros do Comitê Executivo da Fifa Mohamed bin Hammam e Jack Warner foram suspensos por conta de acusações de suborno.