Membros da comissão técnica do Manchester United são forçados a entrar em quarentena

Alguns membros da comissão técnica do Manchester United foram obrigados a entrar em quarentena devido ao novo coronavírus. O time de Ole Gunnar Solskjaer entra em campo neste domingo, no Old Trafford, às 16 horas (horário de Brasília), diante do Newcastle. O confronto pelo Campeonato Inglês está confirmado mesmo com as recentes medidas de segurança adotadas.

O clube inglês anunciou na manhã deste domingo, horas antes do embate, que Solskjaer terá a assistência de Nicky Butt e Mark Dempsey no banco de reservas. As funções e os nomes dos empregados possivelmente infectados com a covid-19 não foram divulgados. Segundo a ESPN americana, nenhum jogador testou positivo para a doença.

"Nicky Butt e Mark Dempsey se juntarão a Ole Gunnar Solskjaer no banco de reservas nesta tarde devido a alguns membros da comissão técnica terem de ser isolados", escrever o clube em breve comunicado. Ainda não confirmação se estes funcionários estão de fato infectados, se tiveram contato com pessoas doentes ou algum outro caso semelhante.

Apesar de adotar protocolos sanitários de última hora, o Manchester United confirmou a realização da partida. O time de Solskjaer atualmente ocupa a 3ª colocação do Campeonato Inglês com 46 pontos. O triunfo é fundamental, pois além de diminuir a diferença para o líder Manchester City, que soma 56 pontos, ajuda a aumentar a distância para o West Ham, na 4ª colocação com um ponto a menos, e para o Chelsea, que vem no 5º lugar com 43. O Newcastle é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 25 pontos, três a mais que a degola.