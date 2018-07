Membros de organizada do Santos vão ao CT e fazem cobranças a Dorival

Cerca de 30 membros de uma torcida organizada do Santos foram ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira para conversar com o técnico Dorival Júnior sobre a má fase do time, que não vence há três jogos no Campeonato Paulista, com duas derrotas, para São Paulo e Ferroviária, e um empate, com o Ituano, na última terça-feira.

Os torcedores queriam falar com os líderes do elenco, que não participaram da reunião. A entrada de surpresa dos torcedores no CT Rei Pelé motivou a presença de quatro viaturas da Polícia Militar do lado de fora do local. O protesto, no entanto, foi pacífico.

Na conversa, Dorival, que estava acompanhado por outros membros da comissão técnica, pediu um voto de confiança dos torcedores ao time do Santos, que deixou a zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista com os últimos tropeços, ocupando apenas o terceiro lugar no Grupo D, com sete pontos somados em cinco jogos.

Pressionado a reagir e sem poder contar com jogadores importantes, como o volante Renato e o meia Lucas Lima, ambos ainda se recuperando de lesões, o Santos voltará a jogar no próximo sábado, quando vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. Além de acabar com a série negativa, o Santos também tentará melhorar a sua produção ofensiva, pois não foi às redes nos últimos dois jogos - para isso, deverá contar com um retorno importante, do centroavante Ricardo Oliveira.