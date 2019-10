Membros de torcidas organizadas do São Paulo brigam entre si na Praça da República

Membros de torcidas organizadas do São Paulo protagonizaram uma briga generalizada na Praça da República, horas antes da partida entre o time paulista e o Atlético-MG, que está sendo disputada no Morumbi. Segundo a Polícia Militar, um dos envolvidos na confusão se feriu com mais gravidade e foi socorrido, enquanto seis pessoas foram detidas. A informação foi dada pelo portal UOL e confirmada pelo Estado junto à Secretaria de Segurança Pública.

"A torcida Independente Tricolor vive um racha, com duas facções distintos brigando de tempos em tempos. Acreditamos que a de hoje foi marcada pela internet e os grupos se encontraram próximos à sede da organização, que fica no Largo do Paissandu, com paus, barras de ferro, garrafas. Quando soubemos, interviemos na questão, bem a tempo de socorrer esta pessoa que estava ferida com mais gravidade", conta o tenente da PM Felipe Justo, que esteve no local.

Vídeos que circulam na internet mostram torcedores utilizando roupas da torcida Independente armados com pedaços de pau e barras de ferro e gritando que 'haveria sangue'. A Força Tática da Polícia Militar chegou posteriormente, com ao menos três viaturas e três motos para tentar interromper a briga e acalmar a situação, com tiros de balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo.

Não é a primeira vez que brigas surgem entre diferentes facções de torcidas do São Paulo neste ano. Também houve confrontos antes das partidas contra o Palmeiras, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, e contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ambos no Pacaembu. Nesta última confusão, cerca de 60 pessoas foram detidas, de acordo com estimativa da Polícia Militar. Membros da Independente estavam envolvidos.

Briga da Independente no centro de São Paulo... Por que será que não podemos fazer festas nos estádios?! pic.twitter.com/rPtHalSnas — Bastidor Tricolor (@bastidor_tri) October 27, 2019

O jogo entre São Paulo e Atlético-MG começou às 16h deste domingo, 27. A Praça da República fica distante 12 quilômetros do Morumbi, mas é uma das rotas para chegar ao estádio através do metrô.