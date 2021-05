Memes invadem as redes sociais com críticas à realização da Copa América no Brasil

O anúncio de que a Copa América viria para o Brasil, após a Argentina se recusar a receber o evento por causa da pandemia de covid-19, encheu as redes sociais e memes e piadas. Muitos brasileiros encontraram no humor uma forma de protestar contra a decisão de trazer para o País a competição e futebol.

As críticas ao evento vão desde a mudança do nome oficial, com trocadilhos como Cepa América ou Cova América, até a criação de mascotes que têm como inspiração a crise sanitária no Brasil, como o Covidinho, Pazuelito ou Cloroquito.

O Brasil vai receber o torneio de seleções mais antigo do mundo em um momento que a pandemia está em níveis altíssimos, sendo o pior local da América do Sul no combate à covid-19, com 462.092 mortos e 16.512.714 casos de coronavírus.

Confira alguns memes que criticam a realização da Copa América no Brasil:

Conmebol vai definir o novo mascote da Copa América - Brasil veja os candidatos: pic.twitter.com/2QNbxMIsC7 — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) May 31, 2021

Os memes não perdoam! Após a @CONMEBOLBR anunciar o Brasil como sede da Copa América, internautas brasileiros fazem memes para criticar a decisão. Copa Covid América com o mascote Coronguito. pic.twitter.com/zxv8b9yH5B — Voz da Resistência (@vozdaresist) May 31, 2021

Mande fotos de "estádios" que podem receber jogos da Copa América. Eu começo \/ pic.twitter.com/xgDlrSLJa8 — Museu de Memes do Flamengo (@MuseuMemesFla) May 31, 2021

Traducendo il meme. Bimbo che si annega: email di Pfizer per vendere le vaccini. Bimba: email della CONMEBOL (confederazione latinoamericana di calcio) per ospitare la Copa America. Donna: governo brasiliano. pic.twitter.com/R5KONpVQ49 — Osservatore brasiliano (@pietrocapo) May 31, 2021