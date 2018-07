Memorial em tributo a Cruyff já recebeu mais de 36 mil pessoas

A torcida do Barcelona e os fãs de futebol na cidade catalã não estão poupando esforços para mostrar o carinho e a idolatria por Johan Cruyff. Quatro dias depois da morte de um dos melhores jogadores de todos os tempos, mais de 36 mil pessoas já visitaram o memorial aberto em sua homenagem pelo clube no estádio Camp Nou.

De acordo com a última estimativa divulgada pelo Barcelona na manhã desta segunda-feira, 36.902 já passaram pelo memorial. O espaço foi aberto a visitação no último sábado e em pouco mais de dois dias os fãs do astro holandês já superaram a expectativa no número de visitas.

Segundo comunicado divulgado pelo Barcelona, somente nesta segunda-feira até as 13h30 (8h30 de Brasília) 5.628 pessoas já haviam passado pelo memorial. Entre aqueles que visitaram o local durante o dia estavam o time B e a equipe de futebol feminino do clube catalão.

A inauguração do memorial, no sábado, contou com a presença do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, o presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont, e até o presidente do grande rival Real Madrid, Florentino Pérez. Os jogadores do elenco do Barça deverão visitar o local nesta terça, já que boa parte deles integra suas seleções nesta data Fifa.

Ídolo do Barcelona, do Ajax e da seleção holandesa, Johan Cruyff morreu na última quinta-feira, aos 68 anos, após lutar contra um câncer no pulmão. O ex-jogador sempre foi considerado um defensor do futebol bonito e marcou época como grande líder da Holanda da década de 70, que ficou conhecida pelo apelido de "Laranja Mecânica", pelo seu estilo de jogo.