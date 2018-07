Memorial exibe taça do Mundial de Clubes a partir de sábado

SÃO PAULO - Exibida com orgulho pelos jogadores corintianos na festa desta terça-feira pelas ruas de São Paulo e até tocada por alguns poucos felizardos torcedores pelas grades do CT do Parque Ecológico, a taça do Campeonato Mundial de Clubes estará em exposição a partir deste sábado no Memorial do Corinthians.

Segundo informações do clube, o horário de visitação será das 10h às 20h e é esperada a formação de longas filas, da mesma forma que ocorreu quando a troféu pela conquista da Copa Libertadores ficou exposta.

Para evitar o risco de qualquer dano à taça, ela ficará protegida por uma espécie de redoma e os torcedores terão a possibilidade de tirar uma foto ao lado da relíquia. Quando o troféu da Copa Libertadores ficou em exposição, tanta gente tocou nele que ele acabou se quebrando no caminho para um encontro com o ex-presidente Lula.

O Memorial de Conquistas do Corinthians funciona de terça-feira a domingo e, dependendo do dia da semana, o preço do ingresso varia de R$ 8 a R$ 10, com meia-entrada para sócios, estudantes e pessoas com menos de cinco anos ou mais de 65.