Memórias e muita emoção na inauguração da Arena do Grêmio

PORTO ALEGRE - A Arena Grêmio foi inaugurada neste sábado com a participação de 60 mil torcedores e apaixonados pelo time. Foi uma festa digna da grandeza e da tradição do clube. A partida contra o Hamburgo foi o momento alto da cerimônia: vitória por 2 a 1, com gols de André Lima e Marcelo Moreno para o time gaúcho e Heiko Westermann para equipe alemã. Reviver 29 anos depois os dois times que fizeram a decisão do Mundial de clubes de 1983, vencida pelo time gaúcho também, foi uma sacada de mestre dos organizadores.

O Grêmio reuniu na nova arena, dessa forma, o passado, o futuro e o presente. Contou com a participação dos veteranos, como Danrlei, que em suas épocas tantas alegrias deram ao time do Olímpico, a parte azul da cidade de Porto Alegre. O torcedor foi chegando desde as primeiras horas do dia até tomar seu lugar no estádio. Não seria demais afirmar que todos estavam com a camisa do time. A torcida mais calorosa posicionou-se atrás de um dos gols, no setor das gerais. Fez a festa mais bonita e contagiou o restante, com seus cânticos e manifestações. Bandeiras tremulavam. Pena que naquele mesmo setor houve brigas e a polícia precisou agir com força bruta.

Antes de começar o show, os jogadores dos dois times ganharam o campo, coberto com uma lona dura para proteger o gramado, e também tiraram fotos para guardar o dia especial. Faziam história. O show foi do 'Blue Man Group'. Suas cabeças azuis e o escudo do Grêmio no peito foram ovacionados. O som era eletrônico, moderno, como a nova Casa. Mas também não faltou reverência às tradições gaúchas, com danças e músicas típicas. Até o grito de "eu sou gaúcho" estava no enredo.

Quando o telão mostrou o gol de Baltazar de 1981, o público foi ao delírio. Gaúchos choraram. E os telões, nas duas extremidades do estádio, atrás dos gols, foram mostrando os gols mais importantes da história do Grêmio. Brasileirão, Copa do Brasil, Gauchão, Libertadores, Mundial da Fifa. Muita emoção. Mãos para o alto como se os gols estivessem sido marcados naquele instante. O gol de Renato Gaúcho contra o Hamburgo arrebentou os corações dos gremistas. Grêmio campeão do mundo. Grêmio de casa nova. Pena que Renato não foi à festa.

O presidente Paulo Odone, que entrega o cargo dia 21 para seu sucessor, Fabio Koff, estava eufórico, orgulhoso do feito com os parceiros. "Esse sonho foi assumido pela massa tricolor. Vocês fizeram isso. Em dois anos. Nunca esqueçam de nossos parceiros. Eles acreditaram no Grêmio. O sonho virou realidade. Quem sonha assim não tem limites." Odone foi aplaudido. Às 21h50 a Arena do Grêmio foi declarada inaugurada.

RETOQUES

Ainda é preciso fazer muitas coisas para que a Arena de fato seja entregue a seus ocupantes como ela foi planejada. Algumas obras estão inacabadas na parte interna e externa. O gramado é fofo, com placas de grama facilmente arrancadas. O acabamento deixa a desejar. Os organizadores falam em mais um mês de trabalho para que tudo se finalize. Talvez precise um pouco mais.

Atualizada às 00:39