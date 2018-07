Mena, com três meses de atraso de salários, obtém liminar para sair

Depois de entrar na Justiça para cobrar os três meses de salários atrasados do Santos, o lateral-esquerdo Mena conseguiu liminar na tarde desta quarta-feira. Com a decisão, o contrato do jogador com o clube, que era válido até junho de 2017, está suspenso. O Santos, por sua vez, pode tentar cassar a liminar. O Cruzeiro já mostrou interesse na contratação do chileno para disputar a Copa Libertadores da América deste ano, substituindo Egídio, negociado com o futebol ucraniano.

Mena foi o primeiro a conquistar a liberação do clube na Justiça. A liminar foi concedida pelo juiz Francisco Charles Florentino de Souza, da 5.ª Vara do Trabalho em Santos. Mena argumentava que não havia recebido os salários referentes a outubro, novembro e dezembro, além do abono e do 13.º. A diretoria do Santos informou na terça-feira ter pago dois meses do que estava atrasado, mas após o início do processo.

A decisão favorável ao chileno preocupa a direção santista, pois cria um precedente para os outros atletas que também buscaram a Justiça do Trabalho, como Arouca e Leandro Damião. O goleiro Aranha teve sua liminar negada pela Justiça.