Mena destaca estreia e vê São Paulo mais confiante após vitória

O lateral-esquerdo Mena disse nesta quinta-feira estar mais confiante depois de ter estreado pelo São Paulo na primeira partida do time na temporada, a vitória sobre o Cerro Porteño por 1 a 0 em amistoso no Paraguai. O chileno destacou que o resultado positivo ajuda o time na preparação antes do início do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.

O jogador emprestado pelo Cruzeiro foi o único reforço do São Paulo a ter estreado logo no primeiro jogo do time na temporada e teve chance até de marcar. Mena recebeu assistência do meia Ganso no fim do primeiro tempo e exigiu boa defesa do goleiro da equipe paraguaia. "Gostei muito de vestir a camisa do São Paulo, estou mais confiante e preparado para finalizar bem a pré-temporada. Estamos próximos das estreias do Paulista e da Libertadores, e por isso temos que manter o foco na preparação", disse o chileno em entrevista ao site oficial do clube.

O chileno só ganhou a posição de titular a partir do último sábado. O técnico Edgardo Bauza iniciou os trabalhos de pré-temporada com Carlinhos no time, até mudar de ideia e dar oportunidade para o reforço. "É importante começar a temporada bem, porque isso eleva a confiança de todos. Mesmo diante de um adversário que está mais entrosado e melhor fisicamente, nós conseguimos deixar uma boa impressão", afirmou.

Para o lateral, a vitória merece elogios por ter sido contra um adversário que jogava em casa e entrou em campo pela terceira vez na temporada, enquanto a equipe do Morumbi fez sua estreia em 2016. Nos próximos dias o clube deve realizar mais jogos-treinos para continuar a preparação antes do início do calendário oficial.

Mena foi a primeira contratação do São Paulo para a temporada. Depois dele, a diretoria anunciou o zagueiro Lugano e o atacante Kieza. Ambos não atuaram contra o Cerro Porteño. O elenco retornou na manhã desta quinta-feira para a capital paulista, onde fez trabalhos leves na academia e foi liberado para descansar. Os jogadores retornam ao trabalho na manhã desta sexta-feira.