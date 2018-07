Mena diz confiar em renovação de contrato com Santos

SANTOS - Pré-convocado para a Copa do Mundo pela seleção chilena, o lateral Mena deve se concentrar apenas na competição nas próximas semanas. Nos últimos dias muito se falou sobre o fim de seu contrato com o Santos, que acontecerá no próximo dia 30, mas o jogador demonstrou tranquilidade em relação à permanência no clube. "O presidente (Odílio Rodrigues) já disse que vai renovar", revelou.

Mena foi contratado em junho do ano passado por empréstimo junto à Universidad de Chile. Para ficar com o jogador, o clube paulista precisa desembolsar US$ 1,2 milhão, e parece disposto a pagar a quantia, mesmo em meio a problemas financeiros, por entender que o lateral deve se valorizar com a participação na Copa do Mundo.

Tranquilo em relação à renovação, Mena pode pensar apenas em disputar seu primeiro Mundial pelo Chile. "Estou contente. É sempre um orgulho defender um país e vou fazer as coisas bem, trabalhando duro e fazendo o melhor possível para fazer a seleção a avançar. Jogar aqui (no Brasil) é importantíssimo, estar aqui vai ajudar muitíssimo para fazermos bem as coisas. Quem sabe conseguir algo importante."

Com uma de suas melhores gerações nos últimos tempos, o Chile está no difícil Grupo B do torneio, ao lado de Espanha, Holanda e Austrália. Apesar de demonstrar confiança em sua equipe, Mena não escondeu quem ele acha que ficará com o título da Copa. "Brasil. Sempre."