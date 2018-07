Mena e Riascos podem estrear pelo Cruzeiro contra a Caldense

O Cruzeiro poderá estrear dois dos seus reforços sul-americanos na partida deste domingo com a Caldense, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O atacante colombiano Riascos e o lateral-esquerdo Mena foram relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira para o duelo e devem ser aproveitados.

Mena assumirá a titularidade da lateral esquerda do Cruzeiro, enquanto Riascos vai iniciar a partida no banco de reservas, como opção para o trio ofensivo escalado por Marcelo Oliveira, que será formado por Leandro Damião, Marquinhos e Willian.

Em compensação, ainda não será neste fim de semana que o meia De Arrascaeta vai estrear pelo Cruzeiro. O jogador uruguaio teve o seu nome retirado do Boletim Informativo Diário da CBF por causa da ausência de um documento e ainda não está à disposição de Marcelo.

O treinador relacionou 22 jogadores para o duelo com a Caldense. Confira a lista completa:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Fabiano e Mayke.

Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo e Léo.

Laterais-esquerdos: Breno Lopes e Mena.

Volantes: Bruno Edgar, Felipe Seymour, Henrique e Willian Farias.

Meias: Julio Baptista e Marcos Vinícius.

Atacantes: Joel, Judivan, Leandro Damião, Marquinhos, Neilton, Riascos e Willian.