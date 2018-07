Mena e Wesley podem reforçar São Paulo na Libertadores

O São Paulo começou nesta segunda-feira a ganhar mais opções para a semifinal da Copa Libertadores, na semana que vem. No treino pela manhã o lateral-esquerdo Mena e o volante Wesley voltaram a treinar no campo após recuperação de lesões no departamento médico e devem estar à disposição do técnico Edgardo Bauza para o jogo do dia 6, no Morumbi, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

O elenco retornou aos trabalhos pela manhã após a derrota no domingo por 3 a 0 para o Santos, no Pacaembu. Os titulares fizeram treinos regenerativos e, no campo, Mena e Wesley iniciaram o processo de recondicionamento físico. O lateral chileno machucou a coxa esquerda na Copa América Centenário. Já o volante não atua desde 1º de junho por ter sofrido também lesão na coxa esquerda.

O possível retorno da dupla alivia a preocupação de Bauza, até pelo argentino ter contado com outras voltas na atividade desta segunda. Poupados do jogo com o Santos por desgaste, o meia Paulo Henrique Ganso e o volante Thiago Mendes trabalharam normalmente. O treinador deixou para terça a definição da equipe titular que vai enfrentar o Fluminense, na quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Maicon trabalhou na segunda-feira pela manhã no CT da Barra Funda e está na expectativa sobre a negociação da diretoria com o Porto para a sua contratação. O defensor deve viajar a Portugal para participar das conversas. O contrato dele de empréstimo termina na quinta-feira.