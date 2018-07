Mena não treina e se junta a Michel Bastos como dúvida no São Paulo

"É uma decisão que vou tomar uma hora, uma hora e meia antes do jogo. Quando chegarmos ao estádio vamos testar como eles se sentem e analisar como vamos começar a partida", disse Bauza. O argentino comandou o último treino para a partida no estádio do Morumbi no fim da tarde. Durante mais de uma o trabalho foi fechado aos jornalistas.

Michel Bastos trabalhou com o time reserva, junto com Lugano. Já Mena, passou parte da atividade sentado no banco de reservas, conversando com os médicos. O substituto do chileno pode ser um atleta que ainda não atuou em 2016. "Matheus Reis tem treinado bem. Ele não pode jogar antes porque não estava inscrito no Paulista, mas tem trabalhado. Se jogar, não vai ter nenhum problema", afirmou.

Matheus Reis pode ganhar a chance já que o reserva imediato de Mena, Carlinhos, sentiu lesão no treino de segunda-feira. Caso Michel Bastos não se recupere, o volante Wesley atuará como meia pelo lado direito e o atacante Kelvin será transferido pelo lado esquerdo para compor o esquema 4-2-3-1. "Vamos ter que estar muito atentos, porque temos que sair em busca do resultado. O Atlético-MG pode ser perigoso", comentou.

O provável time titular do São Paulo para o jogo será: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis (Mena); Hudson e Thiago Mendes; Wesley (Michel Bastos), Ganso e Kelvin; Calleri. A partida começa às 21h45.