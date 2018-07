Mena pede para Santos ajudar o São Paulo no domingo

"O Santos tem que ganhar, vai jogar em casa, com sua torcida. E a gente precisa ganhar sempre, terminar sempre em primeiro lugar. No domingo, será a primeira prova", disse o jogador. O São Paulo tem 22 pontos no grupo C, dois a menos do que o Santos. Todas as partidas serão no mesmo horário, em rodada que define quem termina em primeiro lugar e terá a vantagem de atuar como mandante nas quartas de final.

O plano do São Paulo de passar em primeiro lugar no grupo exige que o time vença como visitante, resultado que ainda não conquistou nesta temporada. "O time vem melhorando e trabalhando forte. Mas é difícil jogar fora, os times se preparam bem, ainda mais no Paulista. É um momento bom de mostrar que se pode ganhar fora de casa. Temos que vencer para ganhar confiança", comentou o lateral-esquerdo.

O chileno será um dos três titulares da equipe na partida de domingo, junto com o goleiro Denis e o zagueiro Maicon. A manutenção de Mena se explica pela ausência do substituto imediato, Carlinhos, que está lesionado. O São Paulo tem como compromisso após o time do Sorocaba o confronto com o River Plate, no Morumbi, quarta-feira, pela Copa Libertadores.