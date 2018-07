Mena sofre nova lesão e volta a desfalcar o Santos

A esperança do técnico Enderson Moreira de contar com o retorno do lateral-esquerdo Mena no jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, durou apenas um dia. O chileno voltou a se machucar e vai desfalcar o Santos novamente.

Na segunda-feira, Mena reapareceu no campo e participou normalmente do treino tático, mostrando estar recuperado da lesão muscular na coxa direita que sofreu quando defendia a seleção chilena. Nesta terça, porém, ele sofreu nova contusão, no mesmo local.

Ainda não há nova previsão para o retorno de Mena, que não joga pelo Santos desde a derrota para o Botafogo, no dia 31 de agosto, ainda sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. Depois, ele seguiu para a seleção e sofreu a lesão. Zé Carlos é seu substituto.