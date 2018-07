Mendieta chega e se diz 'capaz' de ajudar o Palmeiras

SÃO PAULO - O meia paraguaio William Mendieta foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Palmeiras. Aos 24 anos, o jogador assinou contrato por quatro temporadas e chega após chamar atenção por suas atuações pelo Libertad. Mesmo ainda pouco conhecido do torcedor, o jogador garantiu estar "capacitado" para vestir as cores do time paulista e prometeu bastante empenho.

"O Palmeiras é conhecido mundialmente, mas estou capacitado para jogar aqui. Quero agradecer o técnico (Gilson Kleina), o (diretor executivo José Carlos) Brunoro e o presidente (Paulo Nobre) pelo esforço para me contratar. Espero cumprir toda expectativa que estão esperando de mim", declarou.

Mendieta vestirá a camisa de número 8, que pertencia a Souza, negociado com o Cruzeiro. O jogador garantiu que já conhecia o Palmeiras, mas pediu referências ao ex-lateral Arce, que foi ídolo do clube entre 1998 e 2002, e ao volante Guiñazu, que atuava com ele no Libertad e jogou no Brasil, pelo Inter, entre 2007 e 2012.

"O Arce é um ídolo do Palmeiras e todo mundo sabe o que ele fez aqui. Espero deixar uma boa imagem como ele fez. Ele é meu amigo. Conversei também com o Guiñazu. Ele e o Arce me deram boas referências. Falaram que é um clube muito grande aqui", comentou o paraguaio.

Os detalhes financeiros da negociação não foram divulgados, mas é certo que Mendieta é a primeira contratação de maior impacto da administração de Paulo Nobre. Até por ser jovem, o meia é tido como uma aposta para os próximos anos, principalmente a próxima temporada, quando o Palmeiras completará 100 anos.