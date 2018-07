Mendieta e Eguren ainda buscam espaço no Palmeiras

Contratado do Libertad, Mendieta chegou ao Palestra Itália em junho e disputou seis jogos até agora. Ele, no entanto, admitiu que ainda não está totalmente adaptado ao futebol brasileiro e reconheceu que está devendo. Já Eguren jogou apenas dez minutos contra o Bragantino, chegou a treinar como titular antes da partida contra o São Caetano, mas não foi escalado pelo técnico Gilson Kleina.

Neste sábado, contra o Paraná, no Pacaembu, os dois estarão no banco à espera de uma oportunidade. Mendieta é quem tem mais chance de atuar, porque Valdivia dificilmente terá fôlego para atuar os 90 minutos e o paraguaio é o substituto direto do chileno.

Mendieta ainda terá a oportunidade de jogar contra Joinville e Paysandu, nas próximas rodadas da Série B, já que Valdivia estará com a seleção chilena para disputar um amistoso contra o Iraque, na Dinamarca.

A situação de Eguren é mais complicada. O uruguaio foi convocado para o amistoso contra o Japão, que será disputado dia 14 de agosto, em Sendai, e ficará fora dos dois próximos jogos do Palmeiras. A ausência dificultará a sua briga por espaço na equipe palmeirense.