Mendieta sofre torção no tornozelo e não deve enfrentar o Botafogo

SÃO PAULO - Além da derrota para a Chapecoense e do cansaço da viagem de Chapecó até São Paulo, o Palmeiras pode ter mais um problema para administrar visando a partida contra o Botafogo. O meia Mendieta deixou a partida no intervalo dos tempos com dores no pé direito e nesta segunda-feira constatou que ele sofreu uma torção no tornozelo e deve ficar fora da partida desta quarta-feira.

O paraguaio levou uma pancada no começo do jogo, mas atuou durante os primeiros 45 minutos. No intervalo, não suportou as dores e teve que ser substituído por Felipe Menezes, que pode ser o escolhido para ficar com sua vaga diante do Botafogo, em partida que será realizada nesta quarta-feira, caso a CBF não aceite o pedido do time alviverde e adie o jogo.

O Palmeiras já tem como desfalques por lesão os goleiros Fernando Prass e o meia Bruno César. Já o atacante Leandro defender a seleção brasileira sub-21 que disputa um torneio em Toulon, na França, enquanto Eguren está com a seleção uruguaia para a disputa da Copa e Valdivia com a seleção chilena.

O clube aguarda nesta terça-feira uma resposta da CBF para saber se o jogo contra o Botafogo será adiado. O clube alega que teve seu cronograma prejudicado pelo fato de não ter conseguido retornar para São Paulo na segunda-feira de manhã, como programado, por causa da má condição climática na cidade de Chapecó.