Mendieta sonha voltar à seleção, mas prioriza Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Mendieta chegou ao Palmeiras com um objetivo traçado: voltar a atuar pela seleção paraguaia. Ele já foi convocado uma vez e espera que, se destacando no Palmeiras, consiga voltar a defender o seu país. Mas o jogador de 24 anos deixa claro que sua prioridade é ajudar o time alviverde.

"Tenho a esperança e projeto voltar a seleção, mas antes preciso jogar bem no clube. Agora meu foco é o Palmeiras e jogar bem faz com que a seleção seja uma consequência", disse o meia, que assinou contrato de quatro anos com o time paulista.

O jogador acredita que além de jogar bem, marcar gols será fundamental para convencer o novo técnico do Paraguai. O uruguaio Gerardo Pelusso foi demitido e ainda não foi contratado um substituto. "Gosto de fazer gols e nos últimos tempos fiz alguns pelo Libertad. Espero marcar gols por aqui, também", disse o meia.