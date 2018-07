Mendoza quer voltar, mas Corinthians não pretende utilizar o atacante

O atacante Stiven Mendoza tem mais um ano de contrato com o Corinthians e deseja ser utilizado pelo clube paulista. Mas o máximo que deve conseguir é ser usado como moeda de troca em alguma negociação. O jogador está de férias e ainda aguarda para saber qual será o seu destino em 2018.

A tendência é que o colombiano permaneça no Bahia, como parte da negociação envolvendo o lateral-esquerdo Juninho Capixaba. Mendoza diz que tem recebido sondagens de vários clubes e que definirá seu futuro em breve.

"Estou de férias, mas sempre em contato com meu empresário. Sei que chegaram sondagens e propostas de times grandes do Brasil, da França, México, Colômbia e China, mas vou resolver isso junto com o Corinthians. Fiz um Brasileiro que chamou a atenção. Agora, vamos conversar e dar prosseguimento. Claro que tenho a vontade de jogar pelo Corinthians, mas vamos ver isso com calma a partir dos próximos dias", afirmou.

No Bahia, Mendoza fez 31 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. "Foi um ano de muitas alegrias, mas, em especial, de afirmação para mim no futebol brasileiro. Fui emprestado ao Bahia, onde fiz grandes jogos, muitos gols e ganhei o respeito e admiração dos torcedores. Fizemos um Brasileirão de recuperação e, por pouco, não chegamos à Libertadores. Fica a minha admiração para clube e pela fanática torcida do Tricolor. Fui muito feliz em Salvador", disse, em tom de despedida.

Mendoza, Moisés e Douglas são alguns dos jogadores que pertencem ao Corinthians e que podem ir para o Bahia como parte da negociação com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.