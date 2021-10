Mendy brilha no fim, Chelsea vence Brentford fora e volta à liderança do Inglês

O Chelsea conseguiu uma vitória sofrida fora de casa contra o Brentford na tarde deste sábado e voltou à liderança do Campeonato Inglês, graças a grandes defesas do goleiro Mendy na reta final da partida. O jogo, válido pela oitava rodada, aconteceu no Brentford Community Stadium e terminou com vitória por 1 a 0 para o Chelsea.

Com as vitórias de Liverpool e Manchester City na rodada, o Chelsea havia perdido a liderança momentaneamente, mas a recupera chegando aos 19 pontos. Já o Brentford, recém-promovido para a elite do futebol inglês, continua sendo uma das sensações da temporada e ocupa a sétima posição, com 12 pontos ganhos.

Bentford e Chelsea fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas com certa tranquilidade. A primeira grande emoção do jogo aconteceu aos 21 minutos, quando o atacante Bryan Mbeumo acertou a trave do Chelsea. O time visitante partiu em contra-ataque na jogada seguinte e Lukaku até mandou para o fundo do gol, mas a arbitragem anulou, marcando impedimento.

O Chelsea conseguiu se impor um pouco nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. Werner quase marcou da entrada da área. Aos 45 minutos, em jogada parecida, o lateral Chilwell pegou sobra e bateu de primeira para fazer 1 a 0 para o Chelsea.

O jogo ganhou em emoção no segundo tempo, principalmente na metade final. Mendy, goleiro do Chelsea, fez pelo menos três defesas heroicas, inclusive espalmando uma bola nos acréscimos após finalização de bicicleta do Brentford. O goleiro também fez uma defesa salvadora com o rosto.

Além das defesas de Mendy, Mbeumo voltou a acertar a trave na segunda etapa e Chalobah também salvou uma bola em cima da linha do gol.

O Chelsea volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Malmo, da Suécia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso do time será contra o Norwich no próximo sábado. Ambos jogos serão em casa. Já o Brentford encara o Leicester em casa, no domingo, dia 24 de outubro, em jogo válido pela nona rodada.