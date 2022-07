Mendy, do Chelsea, iguala Manchester City a Crystal Palace e alfineta Haaland

A chegada de Erling Haaland ao Manchester City não intimida Edouard Mendy, goleiro do Chelsea, que cruzará o caminho do astro de 21 anos na próxima temporada do Campeonato Inglês. Embora o norueguês tenha marcado 86 gols em 89 partidas pelo Borussia Dortmund, o senegalês tratará os duelos com ele da mesma forma que trata os confrontos com qualquer outro atacante. Ao expor seu ponto de vista, citou o belga Benteke, do Crystal Palace, como um jogador que lhe desperta tanta preocupação quanto Haaland.

"Não se trata de um atacante ou de uma equipe. Trata-se de focarmos em todos os atacantes, em todas as equipes, pois sempre jogamos para ganhar. O fato de Haaland estar no City não muda nada. Olho para ele como olho para o Benteke. Não há tanta diferença assim entre o Crystal Palace e o Manchester City. É preciso foco porque são atacantes e podem marcar a qualquer momento", comentou o goleiro.

Leia Também Cristiano Ronaldo é rejeitado por Thomas Tuchel e Chelsea não deve fazer proposta

Em pré-temporada com o Chelsea em Los Angeles, Mendy também comentou sobre a situação de outro rival, o Liverpool. Ele lamentou o fato de o futebol inglês ter perdido Sadio Mané, seu compatriota, para o Bayern de Munique. O agora ex-Reds foi apresentado oficialmente pelo clube alemão ainda no meio de junho e começou a trabalhar com os novos companheiros nesta semana.

"É uma grande perda para o Campeonato Alemão, tanto em termos de qualidade de futebol quanto em termos de pessoa. Sadio Mané teve a qualidade, teve o impacto e também foi um exemplo para os jovens jogadores enquanto esteve aqui. Perdemos um grande jogador, e espero que ele goste de disputar o Campeonato Alemão", comentou o goleiro.

Enquanto o Manchester City se reforçou com um dos atacantes mais badalados da atualidade e o Liverpool perdeu uma de suas principais estrelas, o Chelsea anunciou a contratação de Raheem Sterling, até então jogador do City. Agora sob o comando do empresário norte-americano Todd Boehly, o clube vive um momento de incerteza em meio a muitas reformulações. Nas últimas semanas, foi especulado que Cristiano Ronaldo estaria na mira do time londrino, mas, nesta quinta-feira, a imprensa inglesa noticiou que o técnico Thomas Tuchel seria contra a contratação do português.