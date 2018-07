Menino que consolou torcedor francês disse a ele que 'era só um jogo'

O menino português que ficou famoso na final da Eurocopa do último domingo, após se aproximar de um torcedor francês para consolá-lo pela derrota por 1 a 0 de sua seleção, confessou nesta terça-feira como consolou o novo amigo, dizendo a ele que era só um jogo e que um segundo lugar "não era ruim".

O garoto afirmou na emissora francesa BFM TV que se aproximou do jovem francês porque ficou com pena de vê-lo naquele estado. "Eu não gosto de nenhuma pessoa chorando, embora não o conheça", explicou, sobre um gesto pelo qual ele e seus pais receberam muitos parabéns.

"É mais do que um jogo, embora eu entendo como você se sente", disse Mathis, de 10 anos, em uma breve declaração para veículos de imprensa de todo o mundo.

As imagens divulgadas pelos meios de comunicação e que se transformaram em um fenômeno viral mostram como, após a derrota da França, o menino português se aproxima do torcedor francês enquanto ele está chorando. O outro, surpreendido, acaba se despedindo da criança com um abraço.