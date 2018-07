Menino que emprestou muleta para amigo também joga futebol em estádio

O dia 21 de maio de 2016 já era visto como um dia histórico para a torcida do Racing. Na data, o atacante Diego Milito fazia a última partida de sua carreira. Mas além do gol de pênalti marcado na vitória de 2 a 0 sobre o Tamperley pelo Campeonato Argentino, das homenagens dos 45 mil torcedores que compareceram ao Estádio Juan Domingo Perón e da placa entregue pelo clube que o fez ir aos prantos, causou comoção em todo o mundo uma imagem que mostra que a amizade e o amor pelo futebol superaram qualquer dificuldade.

Já durante a volta olímpica de Milito, Santiago Fretes, que nasceu com uma má formação congênita que o deixou sem a perna direita, assistia ao adeus de seu ídolo pendurado em uma das muletas. Ao mesmo tempo, via seu amigo Yamil com dificuldade de fazer a mesma coisa por não conseguir subir na mureta de cerca de 1,70 que separa o gramado dos assentos do estádio de Buenos Aires. Santiago então, emprestou sua outra muleta e ambos puderam ver de perto as homenagens.

O que ambos não sabiam é que Sabrina Bonomo, a mãe de Santiago, faria um registro do momento. E o que tampouco os três sabiam é que a imagem viralizaria na internet em todo o mundo. "Eu estava vendo o Milito dar a volta no campo, mas meu amigo não alcançava, ficava pulando para tentar olhar por cima do muro. Então emprestei uma de minhas muletas para ele subir. Eu sempre subo para poder alcançar", disse o garoto ao jornal El Argentino Zona Norte.

Conhecido. Essa não é a primeira que em Santy vira alvo nas redes. No ano passado, o menino foi filmado por torcedores no Racing jogando futebol sob as muletas com outros garotos na área reservada para as crianças no Juan Domingo Perón. Por conta das imagens, ele tirou fotos com os atletas do clube, recebeu os votos de feliz aniversário do próprio Milito em fevereiro, e até tirou fotos no gramado do estádio.

Nessa mesma época, a família do garoto recebeu promessas de ajuda com um par de próteses para Santiago que nunca se concretizaram por conta de questões burocráticas. No entanto, a foto ao lado de Yamil, retuitada até pelo ator Antonio Banderas, comoveu pessoas próximas que doaram um novo par de muletas para o pequeno torcedor no Racing.

"Santi não tem nenhum impedimento: anda de bicicleta, a cavalo, faz de tudo. De vez em quando se machuca, mas se levanta e segue”, disse ao jornal El País. Talvez nem o próprio Santiago saiba o que suas imagens representaram; para ele, tudo o que importa é fazer taekwondo, jogar bola com os seus amigos e ver o seu clube do coração, independentemente de todas as dificuldades.