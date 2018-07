Menino vive Messi em filme sobre a história do craque argentino

O ator mirim Juan Ignacio Martinez solta uma gargalhada inocente quando ouve a pergunta sobre Neymar. O menino que recria a infância de Messi no cinema é o oposto do seu ídolo. Alegre e espontâneo, dribla a pergunta. "Gosto do Neymar também. Fiquei triste quando ele se machucou contra a Colômbia", diz o argentino de nove anos.

Juan é a cara de Messi. O aspecto franzino e o cabelo castanho foram alguns dos motivos que justificaram sua escolha entre 300 candidatos para o papel. Dentro de campo, Juan também está bem na foto como o pequeno Messi. Nas 22 cenas que gravou, o menino de Ramos Mejía levou para a frente das câmeras o que vive diariamente. "Gostei de filmar no campo do Newell’s Old Boys. Jogamos o dia inteiro".

Para Juan, futebol é projeto de vida. Ele estudou na escolinha de futebol do bairro nos últimos três anos e foi aprovado no início do ano em uma peneira do Vélez Sársfield. "Ele é inteligente e carismático, mas precisa crescer. É muito pequeno", opina Roberto Putrino, diretor da escola.Como a vida imita a arte, o tratamento de crescimento do Messi real foi uma das cenas marcantes para o pequeno ator.

A película, ainda sem data de estreia no Brasil, mistura ficção e documentário. Juan contracena com pessoas que conviveram com o astro anos atrás. A parte documental é feita com preciosos vídeos que autenticam o momento em que Messi era apenas um rascunho de si mesmo. Amarram a trama os depoimentos de pesos pesados do futebol mundial. "Eu queria ser Messi apenas por cinco segundos", confessa Javier Mascherano no filme.

A passagem entre realidade e ficção soluciona uma diferença importante entre Juan e Messi: o craque é canhoto e seu sósia, destro. Como as imagens históricas são do verdadeiro Messi, fica tudo resolvido. Juan conta orgulhoso que se tornou uma celebridade local, principalmente no Colégio Guillermo Orange onde cursa o quarto ano. "Todos me chamam de Messi e querem tirar fotos."

A família, por sua vez, está preocupada. "Nas filmagens, todos nos adotaram como se fôssemos Leo e sua família, mas digo que isso tudo é passageiro. Eu era a mãe de Messi, mas é melhor ser a mãe de Juan mesmo", diz Florencia Martinez.