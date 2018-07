Menor, Copa do Brasil não será mais critério para Sul-Americana

A CBF já preparava uma reformulação da Copa do Brasil mesmo antes de a Conmebol anunciar as mudanças na Libertadores. Agora, o segundo torneio mais importante do País será mesmo alterado.

O calendário futebolístico de 2017 divulgado pela CBF em julho passado previa a disputa da Copa do Brasil de 12 de abril a 29 de novembro. A competição não vai mudar sua estrutura - terá o mesmo número de clubes e de jogos -, mas será disputada em um período mais curto. Uma das hipóteses é que fique restrita ao primeiro semestre.

“A Copa do Brasil já passava por uma reestruturação que vai torná-la mais curta e permitir que as datas não coincidam mais com a Copa Sul-Americana, além de deixá-la mais rentável para os clubes”, disse Manoel Flores, diretor de Competições da CBF.

A Sul-Americana está prevista para o período entre 16 de agosto e 6 de dezembro. Como as datas deixarão de coincidir, para disputar o torneio continental não será mais necessária a eliminação da Copa do Brasil. Mas o critério a ser usado para definir os clubes brasileiros classificados para a Sul-Americana de 2017 ainda não está definido. O novo sistema deverá manter fora da Sul-Americana os clubes classificados para a Libertadores, mas eles poderão ingressar na competição se forem desclassificados da outra disputa logo no início.

Antes de 2013, eram selecionados para a Sul-Americana os melhores do Brasileirão, descartados aqueles que fossem para a Libertadores. A partir de 2013, as vagas brasileiras para a competição continental passaram a ser destinadas aos clubes eliminados da Copa do Brasil até a terceira rodada e que tivessem feito as melhores campanhas no Brasileiro anterior das Séries A e B. Atualmente, seis das oito vagas são distribuídas dessa forma - as demais são distribuídas aos campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde, campeonato regional que reúne clubes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo.

Participam ou participaram da edição deste ano da Sul-Americana os clubes Santa Cruz (campeão da Copa do Nordeste 2016), Cuiabá (campeão da Copa Verde 2015) e seis eliminados da Copa do Brasil ainda em disputa: Sport, Flamengo, Chapecoense, Coritiba e Figueirense (respectivamente, 6º, 12º, 14º e 15º no Brasileirão de 2015) e Vitória (3º melhor da Série B em 2015).