Menos alegria

O sentimento da alegria se liga fortemente à essência do esporte. Não existe esporte triste. O futebol foi inventado, entre outras coisas, para que operários ingleses tivessem alguns momentos de alegria e diversão nos poucos intervalos que tinham livres durante o desumano horário de trabalho no começo da Revolução Industrial. Era uma compensação que visava relaxar os ânimos.

E assim foi o esporte progredindo através dos tempos. Mesmo em épocas em que a violência no esporte se tornou evidente, e mesmo perigosa, é inegável que por trás ainda sobrevive o sentimento original de alegria das torcidas e dos jogadores. A finalidade do esporte é unificar, ainda que seja para unir facções que se detestam ou pequenos grupos familiares. Até mesmo entre os jogadores há esse sentimento quase de fraternidade e, ás vezes, de afeto.

É claro que muito nesses sentimentos não passa de hipocrisia em doses cavalares e falsidade pouco disfarçada. Mas sobrevive e, por vezes, se transforma em trincheira. O ódio não prospera muito no meio do esporte. Nesta semana, jogadores de Inter e Grêmio se hostilizaram e saiu pancada de todos os lados. O conflito certamente morreu como começou, como em todos os Gre-Nais de todas as épocas. O esporte naturaliza os conflitos até fazer deles parte da alegria.

Celebra sempre a explosão vibrante que se vê na profusão de abraços, beijos e agarrões que não têm fim nas comemorações coletivas de um gol, por exemplo.

Isso tudo tem seus dias contados? Esse coronavírus que aí está talvez não seja tão letal mas, certamente, não vai poupar costumes, hábitos e rituais que se tornaram tão familiares através dos anos que passam quase despercebidos. A primeira medida já cravou um punhal no peito do esporte. Me refiro a jogos sem público. Esses jogos solitários sempre existiram, mas como punição rigorosa. Agora são medidas de saúde pública necessárias. A NBA, do basquete americano, porém, resolveu suspender sumariamente a competição depois que a hipótese de jogar sem público foi criticada por vários astros.

De fato, jogadores e público são um corpo único, necessários para que haja um jogo. No mais pobre dos jogos de várzea, nos mais afastados campos, há sempre algumas pessoas olhando. Não importa o número, é o público que dá legitimidade à partida. O esporte é resistente. Resistiu a um evento como a Segunda Guerra Mundial e logo após o terrível conflito que dizimou a Europa os jogos recomeçaram em estádios ainda em escombros.

É que a guerra é velha de vários milênios, é um evento que não surpreende ninguém. É até esperada, quando não desejada, como se pode constatar em velhos noticiários cinematográficos em preto e branco do começo do século passado. Uma doença é diferente, principalmente quando é dúbia, quando tem um lado que é apenas a velha gripe, e outro, com características misteriosas, pouco sabidas e incertas. E sobre as quais todos especulam.

A incerteza mais comum é sobre o futuro. Como estarão todos quando tudo isso terminar? Sem dúvida mais tristes. Num pais onde já não há muitos motivos para estar alegre, ficaremos ainda menos. Os ódios que se alastram por essa sociedade ganham um vigor maior num momento no qual sequer o esporte, centro de diversão por excelência, é poupado.

Teremos reações como as dos torcedores do PSG que, impedidos de entrar no estádio para evitar supostamente o contágio, ficaram reunidos em grande número do lado de fora do estádio torcendo, lado a lado, como se estivessem dentro e, claro, desprezando todas as possibilidades de contágio?

Não sei. Só sei que começou um vazio de alegria, e mais um passo em direção de um futuro próximo que já parecia sombrio. Esta semana multidões estiveram ainda no Maracanã, no Morumbi e no Allianz. Terão sido as últimas?