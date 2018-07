Menos de um ano após saída, Eduardo Baptista reassume a Ponte Preta

Quase um ano após sua saída, Eduardo Baptista é novamente o técnico da Ponte Preta. Nesta quarta-feira, o treinador acertou seu retorno ao Moisés Lucarelli até o final de 2018. Ele chega para substituir Gilson Kleina, que foi dispensado após a derrota por 3 a 1 para o Atlético Goianiense, na 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A apresentação do novo treinador está marcada para as 11h30 desta quinta-feira e ele já deve comandar o time no próximo final de semana diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sua missão é manter o time na elite nacional em 2018, superando a irregularidade e queda de produção vista durante a competição. No momento, o time aparece com 28 pontos, em 15.º lugar.

A Ponte Preta vai ser o terceiro clube que Eduardo Baptista vai dirigir nesta temporada. Começou no Palmeiras, onde teve um aproveitamento de 71%, porém, ficou desgastado com a eliminação do time nas semifinais do Campeonato Paulista, coincidentemente, diante da Ponte Preta. O Palmeiras perdeu em Campinas por 3 a 0 e na volta em São Paulo venceu por 1 a 0, não indo à final pelo saldo de gols.

Substituído por Cuca no Palmeiras, Eduardo Baptista recebeu algumas propostas como da Chapecoense e Vitória. Mas se empolgou com um projeto do Atlético Paranaense, onde atuaria como técnico e Paulo Autuori como coordenador de futebol. Mas não teve tempo de adaptação ao nosso sistema de trabalho. Em 13 jogos foram cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 46,1%.

Ano passado, Eduardo Baptista assumiu a Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro. Quando ele já tinha livrado o time do rebaixamento, superando a barreira dos 47 pontos, deixou o clube. Já tinha acertado com o Palmeiras para 2017 e o auxiliar Felipe Moreira conduziu o time até o final da competição.