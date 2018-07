Mensagens da torcida serão entregues em mãos aos santistas

Os torcedores do Santos participarão ativamente no trabalho de incentivo aos jogadores para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. As melhores frases enviadas pelo Twitter com a hashtag #TamoJuntonaFinal serão entregues em mãos aos finalistas.

"Os grandes clubes do futebol brasileiro têm usado o Twitter para estar cada vez mais em contato com a sua torcida. O Santos é ousado dentro e fora de campo, com uma grande atuação na plataforma, sempre buscando inovar e sem medo de errar. Com essa ação, o time levará a experiência digital ao mundo físico, proporcionando uma experiência única ao seu torcedor", diz Luan Knaya, diretor de esportes do Twitter Brasil.

Os ingressos para a primeira partida da decisão já estão esgotados; os visitantes tiveram de desembolsar R$ 200 para ver o Palmeiras em ação na Vila Belmiro. O jogo de volta está marcado para o dia 2 de dezembro, no Allianz Parque.