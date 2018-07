Mensah e Kingson, de Gana, prometem se recuperar

Mensah sofreu lesão na panturrilha esquerda em partida do Sunderland pelo Campeonato Inglês. Ele disse neste sábado que agora se sente bem e não tem dores, ainda que Milovan Rajevac, técnico de Gana, não tenha a intenção de utilizá-lo nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O defensor disse, ainda, que espera permanecer no Sunderland, que o contratou por empréstimo junto ao Lyon.

Kingson afirmou que ainda está em tratamento por conta de uma lesão no ombro, mas espera estar apto pata defender a seleção de Gana na partida contra a Sérvia, no dia 13 de junho, pelo Grupo D da Copa do Mundo.