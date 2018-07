Menta dirigirá São Paulo no lugar de Baresi na Copa SP de Futebol Júnior

SÃO PAULO - O São Paulo anunciou que Menta irá assumir o lugar de Sérgio Baresi no comando da equipe que disputará a principal competição da categoria júnior no Brasil, no próximo mês. A direção tricolor resolveu promover a troca para a Copa São Paulo de Futebol Júnior porque o treinador do time sub-20 são-paulino foi designado para coordenar um novo projeto envolvendo uma parceria com um clube do exterior.

Técnico da categoria sub-17 do São Paulo, Menta já começou a trabalhar com os garotos que disputarão a Copa São Paulo na manhã desta quarta-feira, no CT de Cotia. Além do novo técnico, o time ganhou novo preparador físico (Adriano Titton) para a competição, pois Sinclair Dantas, do sub-20, também irá ao exterior para acompanhar Baresi no projeto, ainda tratado com sigilo por questões contratuais.

Baresi comandou a equipe tricolor na campanha do título da Copa São Paulo de 2010, quando o time ganhou o torneio pela última vez, e esteve à frente da equipe também nas edições de 2011 e 2013. No segundo semestre de 2010, chegou a treinar o time principal, na vaga de Ricardo Gomes, mas sem os resultados esperados foi substituído por Paulo César Carpegiani.

Já Menta trabalha nas categorias de base do São Paulo desde 2008. Ele já treinou as categorias sub-13, em 2009, sub-15, entre 2010 e 2011, e sub-17, desde 2012. Como jogador, era zagueiro e atuou no clube do Morumbi na década de 90, quando integrou o vitorioso elenco dirigido pelo técnico Telê Santana.