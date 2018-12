Mercado da Bola: veja quem chega e quem sai do seu clube para 2019

O Mercado da Bola conta com alguns inícios de novelas envolvendo o futuro de alguns atletas. É o caso, por exemplo, do atacante Pablo, um dos atletas mais cobiçados na atual janela de transferências. O atacante Papagaio, do Palmeiras, é alvo de times europeus e o Atlético-MG já cogita sua contratação também. No Sul, o Grêmio quer Marquinhos Gabriel, que está na Arábia Saudita, mas pertence ao Corinthians. Leandro Damião define seu futuro e o zagueiro Lucas Kal, que estava emprestado pelo São Paulo ao Vasco, retorna ao clube paulista e deve fazer parte do time que irá para a Florida Cup.

O Estado destaca as principais negociações envolvendo os 12 maiores clubes do País.

NEGOCIAÇÕES DO CORINTHIANS

Chegou: Michel Macedo (LD, Las Palmas-ESP), Richard (M, Fluminense), André Luis (A, Ponte Preta), Gustavo Mosquito (A, Coritiba), Fábio Carille (T, Al-Wehda-ARA) e Ramiro (M, Grêmio)

Saiu: Vilson (Z), Emerson Sheik (A), Danilo (A) e Matheus Matias (A, Ceará)

Pode chegar: Moisés (LE, Corinthians), Leandro Castán (Z, Vasco), Renato Chaves (Z, Al-Wehda-ARA), Caio Alexandre (M, Botafogo), Jean (M, Corinthians), Thiago Neves (M, Cruzeiro), Somoza (M, Fluminense), Gabriel Barbosa (A, Santos), Diego Tardelli (A, Shandong Luneng-CHI), Maxi López (A, Vasco), Luan (A, Atlético-MG), Uendel (LE, Inter), Ramires (M, Bahia)

Pode sair: Pedrinho (A, Borussia Dortmund-ALE) e Gabriel (M)

NEGOCIAÇÕES DO PALMEIRAS

Chegou: Zé Rafael (M, Bahia), Raphael Veiga (M, Atlético-PR) e Arthur Cabral (A, Ceará)

Saiu: Ninguém

Pode chegar: Fabiano (LD, Inter), Carlos Alberto (M, Pyramids-EGI), Matheus Fernandes (M, Palmeiras) e Keno (A, Pyramids-EGI)

Pode sair: Marcos Rocha (LD, Atlético-MG), Dudu (A), Alejandro Guerra (M, Cerro Porteño-PAR), Felipe Melo (M, Flamengo), Papagaio (A, Benfica-POR, Sporting-POR, Valladolid-ESP ou Atlético-MG) e Felipão (T)

NEGOCIAÇÕES DO SANTOS

Chegou: Jorge Sampaoli (T)

Saiu: Ninguém

Pode chegar: Fabian Noguera (Z, Estudiantes-ARG), Bruno Silva (M, Cruzeiro), Diego (M, Flamengo), Thiago Neves (M, Cruzeiro), Robinho (A, Sivasspor-TUR), Rafael Sóbis (A, Cruzeiro) e Sassá (A, Cruzeiro), Tréllez (A, São Paulo), Giuseppe Rossi (A)

Pode sair: Victor Ferraz (LD, São Paulo), Bruno Henrique (A, Cruzeiro e Flamengo) e Gabriel Barbosa (A, Corinthians, Flamengo e Inter de Milão).

NEGOCIAÇÕES DO SÃO PAULO

Chegou: Igor Vinícius (LD, Ponte Preta) e Léo Pelé (LE, Bahia)

Saiu: Sidão (G, Goiás)

Pode chegar: Victor Ferraz (LD, Santos), Willian Arão (M, Flamengo), Marcos Caicedo (A, Barcelona-EQU), Pablo (A, Atlético-PR) e Lucas Kal (Z, Vasco)

Pode sair: Rodrigo Caio (Z, Flamengo), Tréllez (A, Santos) e Edimar (LE, Goiás)

NEGOCIAÇÕES DO BOTAFOGO

Chegou: Gustavo Ferrareis (M, Inter) e Alessandro Scheppa (A, Flamengo de Guarulhos)

Saiu: Brenner (A)

Pode chegar: Leandro Carvalho (A, Ceará)

Pode sair: Gatito Fernández (G, FLamengo), Moisés (LE, Corinthians ou Fluminense), Yago (Z, Goiás), Jean (M, Corinthians), Caio Alexandre (M, Corinthians), Matheus Fernandes (M, Palmeiras), Zé Ricardo (T, Santos), Igor Rabello (Z, Atlético-MG) e Marcinho (M, Cruzeiro)

NEGOCIAÇÕES DO FLAMENGO

Chegou: Abel Braga (T)

Saiu: Marlos Moreno (A, Manchester City-ING), Geuvânio (A Tianjin Quanjian-CHI) e Dorival Júnior (T)

Pode chegar: Gatito Fernández (G, Botafogo), Rodrigo Caio (Z, São Paulo), Mariano (LD, Galatasaray-TUR), Rodriguinho (M, Pyramids-EGI), Felipe Melo (M, Palmeiras), Ganso (M, Amiens-FRA), Pablo (A, Atlético-PR), Bruno Henrique (A, Santos) e Gabriel Barbosa (A, Santos)

Pode sair: Willian Arão (M, Inter e São Paulo)

NEGOCIAÇÕES DO FLUMINENSE

Chegou: Ninguém

Saiu: Ninguém

Pode chegar: Moisés (LE, Botafogo), Camilo (M, Internacional), Marquinhos Gabriel (M, Al-Nasr-EAU), Fernando Diniz (T), Jair Ventura (T)

Pode sair: Julio Cesar (G, Pachuca-MEX), Ayrton Lucas (LD, Spartak Moscou-RUS), Richard (M, Corinthians), Somoza (M, Corinthians), Marcos Júnior (A, Yokohama Marinos-JAP) e Cabezas (M, Atalanta-ITA)

NEGOCIAÇÕES DO VASCO

Chegou: Ninguém

Saiu: Fabrício (LE), Lenon (LD, Guarani), Giovanni Augusto (M), Kelvin (A), Andrés Rios (A)

Pode chegar: Jhonny Lucas (M, Paraná), Bruno César (M, Sporting-POR), Danilo Barcelo (LD, Atlético-MG) e Raúl Cáceres (LD, Cerro Porteño-PAR)

Pode sair: Martin Silva (G, Libertad-PAR e Cerro Porteño-PAR), Leandro Castán (Z, Corinthians), Yago Pikachu (LD, Orlando City-EUA), Andrey (M), Maxi López (A, Corinthians), Lucas Kal (Z, São Paulo)

NEGOCIAÇÕES DO ATLÉTICO-MG

Chegou: Ninguém

Saiu: Ninguém

Pode chegar: Marcos Rocha (LD, Palmeiras), Danilo Barcelos (LE, Ponte Preta), Jair (M, Sport), Carlos Eduardo (A, Pyramids-EGI), Igor Rabello (Z, Botafogo) e Papagaio (A, Palmeiras)

Pode sair: Matheus Galdezani (M, Coritiba), Denilson (A), Luan (A, Corinthians) e Danilo Barcelo (LD, Vasco)

NEGOCIAÇÕES DO CRUZEIRO

Chegou: Ninguém

Saiu: Ninguém

Pode chegar: Bruno Henrique (A, Santos), Carlos Eduardo (A, Pyramids-EGI), Rodriguinho (M, Pyramids-EGI) e Marcinho (M, Botafogo)

Pode sair: Marcelo Hermes (LE, Benfica-POR), Thiago Neves (M, Corinthians, Santos e Grêmio), Bruno SIlva (M, Santos), Rafael Sóbis (A, Santos) e Sassá (A, Santos)

NEGOCIAÇÕES DO GRÊMIO

Chegou: Ninguém

Saiu: Ramiro (M, Corinthians)

Pode chegar: Thiago Neves (M, Cruzeiro), Gabriel Barbosa (A, Santos) e Marquinhos Gabriel (M, Al-Nasr-ARA)

Pode sair: Ninguém

NEGOCIAÇÕES DO INTERNACIONAL

Chegou: Ninguém

Saiu: Léo Ortiz (Z, Red Bull), Gustavo Ferrareis (M, Botafogo), Leandro Damião (A, Frontale Kawasaki-JAP) e Alex Santana (M)

Pode chegar: Willian Arão (M, Flamengo), Carlos Eduardo (A, Pyramids-EGI), Luiz Adriano (A, Spartak Moscou-RUS) e Neílton (A, Vitória)

Pode sair: Fabiano (LD, Palmeiras), Iago (LD, Benfica e Atalanta), Patrick (M, Shandong Luneng-CHI), Rodrigo Dourado (M, Hertha Berlim-ALE), Camilo (M, Fluminense), Andrigo (A, Vitória), Rithely (M) e Uendel (LE, Corinthians).

Legenda

G: Goleiro

LD: Lateral-direito

LE: Lateral-esquerdo

Z: Zagueiro

M: Volante e meia

A: Atacante

T: Técnico