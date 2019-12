Mercado da Bola 2020: Veja as principais negociações do futebol brasileiro

A temporada do futebol brasileiro chega ao fim e dá início ao tradicional Mercado da Bola. Em 2020, a tendência é que mais uma vez tenhamos diversas alterações e movimentações no mercado de transferências. A expectativa fica para saber se alguém montará um elenco para bater o embalado Flamengo.

O Estado faz um balanço das principais negociações envolvendo os considerados 12 grandes clubes do Brasil (além do Fla, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Inter). Veja quem o seu time pode contratar, pode negociar e quem já tem futuro definido para 2020. Em negrito, as novidades da última atualização.

MERCADO DA BOLA 2020

CORINTHIANS

Chega : Tiago Nunes (T, Athletico-PR)

: Tiago Nunes (T, Athletico-PR) Pode chegar : Sidcley (LE, Dínamo de Kiev-UCR), Luan (A, Grêmio), Michael (A, Goiás), Pedro Henrique (Z, Athletico-PR) e Camacho (M, Athletico-PR)

: Sidcley (LE, Dínamo de Kiev-UCR), Luan (A, Grêmio), Michael (A, Goiás), Pedro Henrique (Z, Athletico-PR) e Camacho (M, Athletico-PR) Sai : Manoel (Z, Cruzeiro)

: Manoel (Z, Cruzeiro) Pode sair: Sornoza (M), Michel Macedo (LD), Clayson (A), Regis (M) e Everaldo (A)

PALMEIRAS

Chega: Ninguém

Ninguém Pode chegar: Sampaoli (T, Santos)

Sampaoli (T, Santos) Sai : Fernando Prass (G), Edu Dracena (Z, aposenta) e Henrique Dourado (A, Henan Jianye-CHI)

: Fernando Prass (G), Edu Dracena (Z, aposenta) e Henrique Dourado (A, Henan Jianye-CHI) Pode sair: Borja (A), Victor Luis (LE), Antônio Carlos (Z, Sport), Raphael Veiga (M, Grêmio), Hyoran (M) e Deyverson (A)

SÃO PAULO

Chega : Ninguém

: Ninguém Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Tiago Volpi (G, Querétaro-MEX), Antony (A)

SANTOS

Chega : Ninguém

: Ninguém Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Gustavo Henrique (Z)

: Gustavo Henrique (Z) Pode sair: Sampaoli (T, Palmeiras), Derlis Gonzalez (A), Jorge (LE)

BOTAFOGO

Chega :Ninguém

:Ninguém Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Gabriel (Z, Atlético-MG)

FLAMENGO

Chega : Rômulo (V, Grêmio)

: Rômulo (V, Grêmio) Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Gabigol (A), Jorge Jesus (T)

FLUMINENSE

Chega : Ninguém

: Ninguém Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Evanilson (A)

VASCO

Chega : Galhardo (LD, Grêmio)

: Galhardo (LD, Grêmio) Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Ninguém

GRÊMIO

Chega : Ninguém

: Ninguém Pode chegar : Raphael Veiga (M, Palmeiras)

: Raphael Veiga (M, Palmeiras) Sai : Felipe Vizeu (A, Udinese-ITA), Leonardo Moura (LD), Galhardo (LD, Vasco) e Rômulo (V, Flamengo)

: Felipe Vizeu (A, Udinese-ITA), Leonardo Moura (LD), Galhardo (LD, Vasco) e Rômulo (V, Flamengo) Pode sair: Luan (A, Corinthians)

INTER

Chega : Eduardo Coudet (T, Racing-ARG)

: Eduardo Coudet (T, Racing-ARG) Pode chegar : Damián Musto, M, Tijuana-MEX)

: Damián Musto, M, Tijuana-MEX) Sai : Zé Ricardo (T), Nico López (A, Tigres-MEX)

: Zé Ricardo (T), Nico López (A, Tigres-MEX) Pode sair: Ninguém

ATLÉTICO-MG

Chega : Ninguém

: Ninguém Pode chegar : Gabriel (Z, Botafogo)

: Gabriel (Z, Botafogo) Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Vagner Mancini (T)

CRUZEIRO

Chega : Manoel (Z, Corinthians)

: Manoel (Z, Corinthians) Pode chegar : Ninguém

: Ninguém Sai : Ninguém

: Ninguém Pode sair: Adilson Batista (T), Thiago Neves (M)

