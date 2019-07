Mercado da bola europeu: veja as principais negociações

Copa América, Copa do Mundo Feminina, Copa Africana de Nações, Copa Ouro. Enquanto os amantes do futebol estavam focados nas competições envolvendo seleções de quase todo o mundo, as principais equipes europeias continuram se preparando para a nova temporada no velho continente. A janela se encerrada no dia 2 de setembro em Espanha, Itália, Alemanha e França. A única exceção é a Inglaterra, que antecipou a data para inscrições em sua liga para o dia 8 de agosto.

João Félix, Hazard e De Jong são alguns dos craques que estão chegando no Campeonato Espanhol, o que mais gastou dinheiro até o momento, puxado por grandes investimentos dos gigantes Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Ainda são esperadas as definições dos futuros de Griezmann e Neymar e o volume de dinheiro pode aumentar.

Na Alemanha, o Bayern de Munique passa por reformulação. Robben e Ribéry saíram do time, mas os bávaros prometem um nome de impacto para substituir seus ídolos. Enquanto isso, o Borussia Dortmund trouxe de volta o zagueiro Hummels e comprou o Thorgan Hazard, irmão mais novo de Eden Hazard, para diminuir a distância para o rival. Já os clubes de Itália e Inglaterra ainda estão tímidos no mercado. O retorno de Buffon para a Juventus, a chegada de Rodri no Manchester City e de Ndombele no Tottenham foram as contratações que mais chamaram a atenção até agora.

NEGOCIAÇÕES DO ATLÉTICO DE MADRID

Chegou: Marcos Llorente (M, Real Madrid), Felipe (Z, Porto), Héctor Herrera (M, Porto), João Félix (A, Benfica), Renan Lodi (LE, Athletico-PR)

Saiu: Diego Godín (Z, Inter de Milão), Filipe Luís (LE, Sem clube), Juanfran LD (Sem Clube), Lucas Hernández (LE, Bayern de Munique), Gelson Martins (A, Monaco), Rodri (M, Manchester City)

NEGOCIAÇÕES DO BARCELONA

Chegou: Frenkie de Jong (M, Ajax), Neto (G, Valencia), Emerson (LD, Atlético Mineiro)

Saiu: Andre Gomes (M, Everton), Jasper Cillessen (G, Valencia), Denis Suárez (M, Celta Vigo), Thomas Vermaelen (Z, Sem clube)

NEGOCIAÇÕES DO REAL MADRID

Chegou: Rodrygo (A, Santos), Éder Militão (LD, Porto), Luka Jovic (A, Eintracht Frankfurt), Eden Hazard (M, Chelsea), Ferland Mendy (LE, Lyon)

Saiu: Marcos Llorente (V, Atlético de Madrid) , Mateo Kovacic (M, Chelsea)

NEGOCIAÇÕES DA INTER DE MILÃO

Chegou: Matteo Politano (A, Sassuolo), Diego Godín (Z, Atlético de Madrid), Valentino Lázaro (M, Hertha Berlim),

Saiu: Zinho Vanheusden (Z, Standard Liège), Marco Sala (Z, Sassuolo)

NEGOCIAÇÕES DO MILAN

Chegou: Franck Kessié (M, Atalanta), Theo Hernandez (Z, Real Madrid), Rade Krunic (M, Empoli)

Saiu: Ignazio Abate (LD, Sem clube), Cristián Zapata (Z, Genoa), Manuel Locatelli (M, Sassuolo), Riccardo Montolivo (M, sem clube), Tiémoué Bakayoko (M, Chelsea), Gustavo Gomez (Z, Palmeiras)

NEGOCIAÇÕES DO NAPOLI

Chegou: Giovanni Di Lorenzo (Z, Empoli), David Ospina (G, Arsenal), Kostas Manolas (Z, Roma)

Saiu: Amadou Diawara (M, Roma), Raúl Albiol (Z, Villarreal)

NEGOCIAÇÕES DA JUVENTUS

Chegou: Aaron Ramsey (M, Arsenal), Luca Pellegrini (LE, Roma), Adrien Rabiot (M, PSG), Gianluigi Buffon (G, PSG), Merih Demiral (Z, Sassuolo), Gonzalo Higuaín (A, Chelsea), Marko Pjaca (M, Fiorentina)

Saiu: Andrea Barzagli (Z, aposentou), Martín Cáceres (Z, Lazio), Leonardo Spinazzola (LE, Roma)

NEGOCIAÇÕES DA ROMA

Chegou: Leonardo Spinazzola (LE, Juventus), Amadou Diawara (M, Napoli)

Saiu: Stephan El Shaarawy (A, Shanghai Shenhua), Daniele De Rossi (M, Sem clube), Luca Pellegrini (LE, Juventus), Kostas Manolas (Z, Napoli), Andrea Romagnoli (G, Spartak Moscow)

NEGOCIAÇÕES DO ARSENAL

Chegou: Gabriel Martinelli (A, Ituano)

Saiu: Petr Cech (G, aposentou), Stephan Lichtsteiner (LD, sem clube), Aaron Ramsey (M, Juventus), Danny Welbeck (A, sem clube), David Ospina (G, Napoli)

NEGOCIAÇÕES DO CHELSEA

Chegou: Mateo Kovacic (M, Real Madrid), Tiémoué Bakayoko (M, Milan), Christian Pulisic (A, Borussia Dortmund)

Saiu: Gary Cahill(Z, Sem clube), Eden Hazard (M, Real Madrid), Kylian Hazard (A, Cercle Brugge), Marcin Bulka (G, PSG), Gonzalo Higuaín (A, Juventus)

NEGOCIAÇÕES DO LIVERPOOL

Chegou: Sepp van den Berg (Z, PEC Zwolle)

Saiu: Daniel Sturridge (A, sem clube), Danny Ings (A, Southampton), Rafael Camacho (LD, Sporting), Alberto Moreno (LE, sem clube)

NEGOCIAÇÕES DO MANCHESTER CITY

Chegou: Angelino (LE, PSV), Rodri (M, Atlético de Madrid), Zack Steffen (G, Columbus Crew)

Saiu: Vincent Kompany (Z, Anderlecht)

NEGOCIAÇÕES DO MANCHESTER UNITED

Chegou: Daniel James (M, Swansea), Aaron Wan-Bissaka (LD, Crystal Palace)

Saiu: Ander Herrera (M, PSG), Antonio Valência (M, LDU)

NEGOCIAÇÕES DO TOTTENHAM

Chegou: Jack Clarke (A, Leeds), Tanguy Ndombele (M, Lyon)

Saiu: Michel Vorm (G, sem clube), Fernando Llorente (A, sem clube)

NEGOCIAÇÕES DO BORUSSIA DORTMUND

Chegou: Julian Brandt (M, Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (M, Borussia Mönchengladbach), Nico Schulz (LE, Hoffenheim), Mats Hummels (Z, Bayern de Munique)

Saiu: Christian Pulisic (A, Chelsea), Alexander Isak (A, Real Sociedad)

NEGOCIAÇÕES DO BAYERN DE MUNIQUE

Chegou: Benjamin Pavard (LD, Stuttgart), Lucas Hernández (LE, Atlético de Madrid), Jann-Fiete Arp (A, Hamburgo)

Saiu: Franck Ribery (A, Sem clube), Arjen Robben (A, aposentou), James Rodriguez (M, Real Madrid), Rafinha (LD, Flamengo), Mats Hummels (Z, Borussia Dortmund)

NEGOCIAÇÕES DO PSG

Chegou: Ander Herrera (M, Manchester United), Pablo Sarabia (M, Sevilla), Marcin Bulka (G, Chelsea), Mitchel Bakker (Z, Ajax)

Saiu: Gianluigi Buffon (G, Juventus), Adrien Rabiot (M, Juventus), Dani Alves (fim de contrato), Giovani Lo Celso (M, Bétis), Grzegorz Krychowiak (M, Lokomotiv Moscow), Timothy Weah (A, Lille), Gaëtan Robail (M, Lens), Moussa Diaby (A, Bayer Leverkusen)

Legenda

G: Goleiro

LD: Lateral-direito

LE: Lateral-esquerdo

Z: Zagueiro

M: Volante e meia

A: Atacante