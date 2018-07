Mercado da bola: Santos fica perto de acertar com Jonas, do Coritiba

SANTOS - Em busca de um substituto para Danilo na lateral-direita, a diretoria do Santos está perto de acertar com Jonas, do Coritiba. O atleta deve realizar exames médicos nesta quinta-feira antes de assinar contrato de quatro anos.

O clube conta com a ajuda da Teisa para fechar a negociação. O grupo de investidores deverá comprar 50% dos direitos federativos do jogador, que segue com 20% para ele - os outros 30% continuam com o Coritiba.

Apesar de o time estar de férias, a diretoria segue planejando a próxima temporada. E o auxiliar técnico Marcelo Martelotte não faz parte dos planos.

Ele, que chegou a comandar o time após as demissões de Dorival Júnior (ano passado) e Adilson Batista, perdeu espaço com a chegada de Muricy Ramalho, que trouxe com ele o seu auxiliar de sempre, Tata. A saída do profissional deve ser oficializada até sexta-feira.

Na próxima segunda-feira, haverá a primeira reunião do Comitê Gestor, para planejar 2012. E, na pauta, o presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro discutirá se o clube compra os 10% dos direitos que ainda são de Ganso.