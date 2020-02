Mercado da bola: Tardelli, Elias, Wagner e Henrique, entre outros, estão livres e sem contratos

Os times brasileiros já estão com seus elencos quase fechados. Os treinadores sempre dizem faltar uma peça aqui e outra ali. Ocorre que o mercado da bola ainda tem jogadores livres e desempregados com passagens importantes pelo País. O custo dessas negociações é zero, uma vez que os atletas não estão vinculados a nenhum clube. Por estarem sem vínculos, eles ainda podem assinar com equipes de outros países, mesmo de lugares que já estejam com a janela de transferências fechada.

Entre os principais destaques brasileiros estão atletas com passagens pela seleção brasileira, como é o caso do atacante Diego Tardelli, do volante Elias e do zagueiro Henrique. Confira a lista de quem está procurando emprego e veja quem seria um bom reforço para o seu time.

Diego Tardelli

Depois de uma temporada apaga pelo Grêmio, onde foi muito cobrado pelos torcedores, Tardelli assinou rescisão com o clube gaúcho e agora procura um novo desafio na carreira. Aos 34 anos, o jogador é ídolo do Atlético-MG. No Brasil, ainda teve passagens por São Paulo, São Caetano e Flamengo. Fora, defendeu Betis, PSV, Anzhi Makhachkala, Al-Gharafa e Shandong Luneng.

Elias

Comprado por R$ 8,4 milhões junto ao Sporting há três temporadas, Elias não renovou com o Atlético-MG. Um dos grandes investimentos do presidente Daniel Nepomuceno, o volante teve passagem marcada por altos e baixos em Minas Gerais. Ao todo, foram 164 jogos, 25 gols e um título do Mineiro 2017. Aos 34 anos, o atleta passou por vários clubes no Brasil, com destaque para Corinthians e Flamengo.

Wagner

Conhecido pela qualidade técnica com a perna esquerda, o meia Wagner é outro que pode negociar com qualquer equipe nesse momento. Ele deixou o Al Khor, do Catar. Com passagem importante pelo Cruzeiro e referência no título do Brasileirão do Fluminense em 2012, o jogador teve seu último contrato no Brasil com o Vasco, em 2018.

Guarín

Grande surpresa do Vasco na última temporada, o meia colombiano Fredy Guarín ainda está com futuro indefinido. Com pendências financeiras na equipe carioca, ele ainda não renovou seu contrato com o cruzmaltino, apesar de ter conversas adiantadas. Guarín está com 33 anos e se destacou para o futebol mundial após sua passagem pelo Porto, entre 2008 e 2012, e depois pela Inter de Milão.

Henrique

Quem ficou livre recentemente no mercado foi o zagueiro Henrique. Após deixar o Corinthians na última temporada para defender o Al-Ittihad Kalba, o defensor rescindiu no último dia 3 com a equipe dos Emirados Árabes. Ele estava em atividade. Fez sua última partida dia 23 de janeiro e pode chegar para jogar. Aos 33 anos, Henrique defendeu Coritiba, Palmeiras, Fluminense e o próprio Corinthians.

Ralf

A chegada de Tiago Nunes ao Corinthians e seu estilo de jogo que exige mais saída de bola dos volantes acabou fazendo uma vítima: Ralf. Multicampeão pelo clube alvinegro, o atleta assinou sua rescisão em janeiro e ainda busca um novo clube. O jogador foi titular em muitos jogos da última temporada e ainda tem gás para comandar sistemas defensivos. Depois de ganhar projeção nacional pelo Grêmio Barueri, Ralf teve duas passagens pelo Corinthians, entre 2010 e 2015 e depois entre 2018 e 2019. Sua única experiência fora do País foi na China, onde atuou pelo Beijing Guoan. Ele tem 35 anos.