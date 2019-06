Mercado de transferências das principais ligas da Europa já movimentou R$ 6 bilhões

A janela de transferências nos principais mercados europeus só abre no dia 1.º de julho, mas isso não impede que as equipes já comecem a se movimentar para reforçar seus elencos para a próxima temporada. Até o momento, as ligas da Espanha (520), Alemanha (384), Itália (291) e Inglaterra (196) já investiram 1,3 bilhão de euros (R$ 6 bilhões), segundo valores do site especializado Transfermarkt.

Entre os times mais ativos até o momento estão Real Madrid e Borussia Dortmund, que juntos já gastaram mais de R$ 1,7 bilhão na compra de atletas. Outros negócios ainda prometem agitar as negociações, como as saídas de Griezmann do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain e Pogba do Manchester United.

Na Espanha

Depois de uma temporada muito abaixo do esperado, o presidente do Real Madrid Florentino Pérez promete fazer a terceira edição dos Galácticos. Até o momento, a equipe já gastou 305 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) nas compras de Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Eder Militão (Porto), Mendy (Lyon), Rodrygo (Santos) e no grande nome até o momento: Hazard (Chelsea). E não deve parar por aí. Segundo a imprensa espanhola, Paul Pogba foi pedido por Zidane para fechar o elenco. O Manchester United, no entanto, não está disposto a abrir mão de sua estrela por menos de 130 milhões de euros (R$ 568 milhões).

Para não ser punida no fair play financeiro, a equipe da capital espanhola agora precisa se desfazer de alguns nomes. Atletas que estão voltando de empréstimo são nomes quase certos na barca madrilenha: James Rodríguez, Mateo Kovacic, Borja Mayoral, Martin Odegaard e Raúl de Tomás (este em negociação avançada com o Benfica). Outros nomes já foram avisados que não fazem parte dos planos como Gareth Bale, Dani Ceballos, Keylor e Isco.

Já o outro gigante espanhol ainda está modesto nas movimentações. O Barcelona confirmou dois nomes até o momento: Frenkie de Jong (Ajax) e Emerson (Atlético-MG), somando 87 milhões de euros (R$ 380 milhões). Mas a grande movimentação catalã promete ser Antoine Griezmann. O atacante francês já se despediu do Atlético de Madrid e aguarda até o dia 1.º de julho, quando sua multa rescisória cai para 120 milhões de euros (R$ (524 milhões), para ser anunciado oficialmente.

Mais modesto, o Atlético de Madrid só confirmou até agora a chegada do zagueiro brasileiro Felipe, que estava defendendo o Porto, por 20 milhões de euros (R$ 90,5 milhões). Ele chega para substituir Godín, que vai para a Inter de Milão em transferência sem custos. Para o posto de Griezmann, o nome mais cotado é o da revelação portuguesa João Félix (Benfica) 120 milhões de euros (mais de R$ 524 milhões).

Na Alemanha

Os dois principais times da Alemanha estão se movimentando bastante. Depois de começar bem no Campeonato Alemão e ser ultrapassado na reta final, o Borussia Dortmund abriu os cofres para fazer frente ao Bayern de Munique. Thorgan Hazard (Borussia Monchengladbach), Nico Schulz (Hoffenheim), Julian Brandt (Bayer Leverkusen) e Paco Alcácer (Barcelona) custaram 96 milhões de euros (R$ 419 milhões).

Para não ficar para trás, o Bayern de Munique também está investindo no seu já estrelado elenco. Lucas Hernández (Atlético de Madrid) e Benjamin Pavard (Stuttgart) foram anunciados muito antes de a temporada chegar ao final. A dupla de campeões do mundo com a França custou 115 milhões de euros (R$ 502 milhões). Além dessas chegadas, alguns grandes nomes como Ribéry e Robben não tiveram seus contratos renovados e estão livres no mercado.

Outras ligas

Times da Inglaterra e Itália estão devendo até o momento. Na terra da Rainha, as movimentações envolveram apenas equipes menores. Raúl Jiménez (Benfica) foi comprado em definitivo pelo Wolverhampton por 38 milhões (R$ 166 milhões). O West Ham foi até a Espanha e adquiriu Pablo Fornals (Villareal) por 28 milhões de euros (122 milhões de reais). Já o recém-promovido Aston Villa pagou 25 milhões de euros no brasileiro Wesley Moraes (Club Brugge). Vale lembrar que um time que sempre costuma gastar muito dinheiro, o Chelsea, está proibido de inscrever jogadores nas próximas duas janelas.

Na Itália, o principal negócio até agora foi a compra em definitivo do volante Franck Kessié (Atalanta) pelo Milan , por 24 milhões de euros (R$ 104 milhões). A Juventus também garantiu a chegada do meia galês Aaron Ramsey (Arsenal) sem custos e tem o nome do argentino Mauro Icardi (Inter de Milão) ligado a uma troca com Paolo Dybala. Sem negócios fechados, os rumores tomam conta do noticiário no país. A Inter de Milão, agora com Antonio Conte, espera reformular seu ataque e os objetivos são Dzeko (Roma) e Lukaku (Manchester United).

Neymar

Neymar já não parece ter todo o prestígio de antes no PSG. Após o presidente da equipe, Nasser Al Khelaifi, dizer que "ninguém obrigou Neymar a assinar com o PSG", a permanência do astro na França já não é tão garantida. Como foi comprado por 222 milhões de euros (821 milhões na época) em 2017, sua transferência também deve envolver valores estratosféricos. Uma das opções é o craque brasileiro voltar para o Barcelona.

VALORES GASTOS NAS JANELAS DE TRANSFERÊNCIAS

2011: US$ 1,30 bilhão

2012: US$ 1,24 bilhão

2013: US$ 2,01 bilhões

2014: US$ 2,34 bilhões

2015: US$ 2,59 bilhões

2016: US$ 2,79 bilhões

2017: US$ 3,95 bilhões

2018: US$ 4,21 bilhões

FONTE: Fifa