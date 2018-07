Mercado financeiro aposta no Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa

SÃO PAULO - Uma vez definido que Corinthians e Chelsea disputarão a partida decisiva do Mundial de Clubes da Fifa, o AE Projeções realizou nesta sexta-feira uma nova consulta junto aos economistas do mercado financeiro sobre quem deverá ser o campeão do torneio. Em relação à primeira sondagem, realizada na última segunda, antes, portanto, dos jogos da fase semifinal, houve uma virada no mapa das apostas, com crescimento vertiginoso das fichas colocadas no time inglês.

Dos 20 profissionais consultados, 13 (65%) projetam vitória do Chelsea, enquanto que sete (35%) preveem que a taça ficará com o Corinthians. Na pesquisa anterior, dos 20 profissionais que responderam ao serviço especializado da Agência Estado, oito (40%) acreditavam que o Corinthians seria o campeão, outros sete (35%) disseram que o inglês Chelsea venceria, quatro (20%) apostavam que o mexicano Monterrey ficaria com o título e apenas um (5%) colocou suas fichas sobre o Al Ahly, do Egito. Vale observar que as pesquisas foram feitas não necessariamente com os mesmos analistas, mas sim com a maioria, já que 14 do total de 20 respondeu aos dois levantamentos.

Tanto para a primeira quanto para esta sondagem, o AE Projeções preservou os nomes dos participantes, mas detectou que apenas um dos economistas que apostavam no Monterrey e no Al Ahly, agora eliminados da competição, migrou sua estimativa para o Corinthians. Porém, em contrapartida, todos aqueles que apostaram no Corinthians e que estão nos dois levantamentos mantiveram sua posição.

Na última quarta, a equipe brasileira garantiu sua presença na final ao vencer o Al Ahly por 1 a 0, com gol do centroavante peruano Paolo Guerrero. Na quinta, foi a vez do Chelsea eliminar o time mexicano e assegurar sua vaga na decisão, vencendo por 3 a 1. Juan Mata, Fernando Torres e Darvin (contra) marcaram para o time inglês, enquanto que De Nigris descontou para os mexicanos.

"Queria acreditar na força do Timão, assim como eu queria que o crescimento do ano que vem fosse uns 5%, mas, infelizmente, sabemos que os fatos que temos até agora não justificam um crescimento maior nem uma vitória do clube brasileiro. Assim sendo, minha fichas ficam com o Chelsea", afirmou o economista Pedro Ramos, que não é corintiano e é do Banco Sicredi.