Mercado financeiro prevê título do Boca na Libertadores

Entre o universo pesquisado, apostam na vitória da equipe argentina no primeiro jogo da final nada menos do que 22 participantes (68,75%), enquanto três preveem empate (9,37%) e sete acreditam no triunfo corintiano (21,88%).

Quando perguntados sobre qual equipe levará a taça este ano, 21 profissionais (65,63%) do mercado financeiro apontaram o Boca Juniors como o campeão e os demais, 11 analistas (34,37%), indicaram o Corinthians.

A pesquisa mostra apenas um caso de economista que prevê vitória do Boca Juniors no primeiro jogo e do Corinthians no segundo. E todos os três profissionais cujo palpite é um empate nesta quarta-feira avaliam que a equipe paulista será a campeã.

O segundo jogo do confronto será realizado na quarta-feira da semana que vem, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. A final entre os dois times é a primeira na história da competição. Em sua décima decisão, o Boca Juniors busca seu sétimo título, enquanto o Corinthians tenta a conquista inédita em sua primeira vez como finalista da Libertadores.