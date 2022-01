Mercado do futebol europeu pode esquentar nas próximas semanas com Newcastle protagonista

O mercado de transferências do futebol europeu tem tudo para ficar agitado nas próximas semanas. Os olhos estão muito voltados para o Newcastle, novo bilionário, que vai em busca de reforços para evitar um possível rebaixamento no Campeonato Inglês. A equipe é a vice-lanterna da competição, com apenas uma vitória, oito empates e dez derrotas.

A primeira contratação do Newcastle deve ser o lateral-direito inglês Kieran Trippier, do Atlético de Madrid, por 12 milhões de libras. O clube inglês também está olhando para outros setores.

Alguns dos muitos nomes especulados até agora são do zagueiro James Tarkowski, do Burnley, e do zagueiro Sven Botman, do Lille. A diretoria também avalia a possibilidade de contratar um centroavante, com a lesão de Callum Wilson, dono da posição.

O Arsenal vai ouvir propostas pelo atacante Pierre-Emerick Aubameyang, em baixa com o técnico Mikel Arteta, e pelo zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, que sem espaço no time. No Manchester United, o atacante Anthony Martial pode ser negociado, assim como o meia-atacante Jesse Lingard. Já o Everton acertou a contratação do jovem lateral escocês Nathan Patterson, do Rangers. Também na Inglaterra, o zagueiro Samir, revelado no rubro-negro carioca, deixou a Udinese e vai reforçar o Watford, que já conta com o atacante João Pedro, ex-Fluminense.

Na Espanha, o brasileiro Philippe Coutinho pode sair do Barcelona, pensando na briga por uma vaga na Copa do Mundo, no Catar, ao fim do ano, e negocia um empréstimo com o Aston Villa, da Inglaterra. A diretoria do time catalão assinou com o espanhol Ferran Torres, do Manchester City, e agora negocia a contratação do atacante Alvaro Morata, da Juventus.

Na França, a novela entre Mbappé, Paris Saint-Germain e Real Madrid continua, ainda ser saber se um desfecho acontece ainda nesta janela. O contrato do astro com o clube da capital francesa se encerra ao fim da temporada, em junho. O Monaco acertou com o lateral-direito Vanderson, do Grêmio, por cerca de R$ 70 milhões.

Eriksen disponível no mercado

Na Itália, os olhos estão voltados para o artilheiro sérvio Dusan Vlahovic, da Fiorentina, que já marcou 16 gols em 19 rodadas do Campeonato Italiano e é um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências. Os meio-campistas Arthur e Aaron Ramsey podem deixar a Juventus nesta janela em busca de mais tempo de jogo. A Roma deve acertar por empréstimo com o volante/lateral Maitland-Niles, sem espaço no Arsenal.

O meia Christian Eriksen busca um novo clube e sonha em disputar a Copa do Mundo. Eriksen vem treinando desde a primeira semana de dezembro no Odense, modesto clube da Dinamarca onde começou nas categorias de base. Ele rescindiu amigavelmente com a Inter de Milão após o clube italiano ser informado que não seria permitido que o meia atuasse no país com um cardioversor desfibrilador implantável (CDI).

Já em Portugal, Benfica e Porto tentam segurar os atacantes Darwin Nuñez e Luís Diaz, respectivamente, dois grandes destaques do futebol luso. Enquanto na Alemanha, o Bayern de Munique vendeu o meio-campista francês Michael Cuisance ao Venezia, da Itália.