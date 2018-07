'Merecíamos vencer', lamenta técnico do Al Ahly Para o técnico Tite, apesar da maior posse de bola do Al Ahly no segundo tempo da partida desta quarta-feira em Toyota, em nenhum momento o Corinthians esteve sob risco. Mas essa não é a opinião do técnico do time egípcio, Hossam El Badry. Para ele, a derrota foi injusta pelo que a equipe apresentou em campo na primeira semifinal do Mundial de Clubes, no Japão.