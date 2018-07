Merkel vai comparecer a jogo Alemanha x Grécia na Euro 2012 A chanceler alemã, Angela Merkel, vai comparecer à partida Alemanha x Grécia pelas quartas de final da Euro 2012 na sexta-feira, aumentando o ambiente político em torno do jogo que contrapõe a economia mais conturbada da zona do euro à potência que dita as cartas na união monetária.