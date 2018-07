Mertens faz dois, Napoli ganha da Sampdoria e esquenta briga na Itália

NÁPOLES - Com dois gols do atacante belga Dries Mertens, o Napoli derrotou a Sampdoria por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio San Paolo, em Nápoles. A vitória em casa fez a equipe encostar na Roma, com quem briga pela vice-liderança do Campeonato Italiano - após 18 rodadas, a Juventus está disparada na primeira colocação.

A líder Juventus chegou aos 49 pontos no domingo, quando venceu a Roma por 3 a 0 na abertura da 18ª rodada do Campeonato Italiano. Com a derrota no clássico, o time romano ficou estacionado nos 41 pontos, ainda em segundo lugar. Já o terceiro colocado Napoli agora tem 39 pontos, esquentando a briga pela vice-liderança.

No primeiro gol, marcado aos oito minutos do segundo tempo, Dries Mertens recebeu cruzamento do argentino Higuaín na área e bateu de primeira, sem chance de defesa. Depois, o belga voltou a marcar aos 17, quando cobrou falta e contou com uma ajudinha do goleiro da Sampdoria para fazer 2 a 0, garantindo a vitória.

Buscando a recuperação no campeonato, a Sampdoria vinha de cinco jogos sem derrota - três empates e duas vitórias -, mas não resistiu ao Napoli nesta segunda-feira. Assim, segue com apenas 18 pontos, perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Mais seis jogos acontecem ainda nesta segunda-feira, no complemento da 18ª rodada: Milan x Atalanta, Catania x Bologna, Genoa x Sassuolo, Parma x Torino, Udinese x Verona e Lazio x Inter de Milão.