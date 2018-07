Mertesacker anuncia aposentadoria da seleção alemã

Campeão mundial no Brasil, o zagueiro Per Mertesacker anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria da seleção da Alemanha. O jogador de 29 anos disputou 104 partidas pelo time nacional e marcou quatro gols em sua passagem pela seleção, que começou em 2004. Antes defendera as equipes da base alemã.

Com a decisão, Mertesacker acompanha o capitão Philipp Lahm e o atacante Miroslav Klose, maior artilheiro da história da seleção, que anunciaram a aposentadoria da equipe nas últimas semanas. A saída de Lahm, de 30 anos, foi a mais surpreendente por ser titular absoluto e ter idade para disputar mais uma Copa.

Mertesacker foi titular da zaga alemã durante quase dez anos. No entanto, acabou perdendo espaço no time quando o técnico Joachim Löw renovou o setor escalando Jerome Boateng e Mats Hummels nos últimos anos. Na Copa do Mundo do Brasil, ele foi reserva na maior parte dos jogos, mas ganhou chances no decorrer da partida. Na final, contra a Argentina, entrou somente nos minutos finais da prorrogação.

"A Copa do Mundo foi um ponto final de ouro", disse o alemão, que disputou ainda outros dois Mundiais - esteve ainda na Eurocopa de 2008 e 2012. Mertesacker explicou que decidiu pela aposentadoria porque queria ter o poder de decidir quando parar. "Depois de uma carreira de 10 anos no time, eu queria ser capaz de finalizar este capítulo [da minha vida]".

Com a decisão, Mertesacker espera agora concentrar sua energia no clube que defende, o Arsenal. "Agora eu quero ser campeão do Campeonato Inglês com o Arsenal e também quero a Liga dos Campeões", declarou.